В центре Екатеринбурга из-за подозрительного рюкзака эвакуировали пассажиров трамвая

Сейчас спасатели ожидают полицейских и сотрудников службы взрывобезопасности "Урал-Вымпел". Фото: Алёна Жулимова, очевидица

В Екатеринбурге на перекрёстке проспекта Ленина и улицы Мамина-Сибиряка эвакуировали пассажиров трамвая № 15. Причиной стал подозрительный чёрный рюкзак.

О происшествии рассказала сотрудница "Областной газеты" Алёна Жулимова, она стала очевидицей.

"Примерно в 19:30 15-й трамвай, который ехал в сторону площади 1905 года, был остановлен. Кондуктор и машинист вывели всех пассажиров: на сиденье нашли бесхозный чёрный рюкзак. Уже через десять минут приехали сотрудники МЧС, попросили всех отойти от трамвая", — рассказывает Алёна Жулимова.

Фото: Алёна Жулимова

Сейчас спасатели ожидают полицейских и сотрудников службы взрывобезопасности "Урал-Вымпел". В МЧС пока ситуацию не комментируют.