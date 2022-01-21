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Общество / Происшествия
21 января 2022, 07:46

В Екатеринбурге иномарка сбила перебегавшую через дорогу девочку

ГИБДД устанавливает обстоятельства ДТП

Автоинспекторы решили провести проверку в школе, где учится пострадавшая, и узнать, как там обучают детей навыкам безопасного поведения на дороге. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Восьмилетняя девочка получила травмы в ДТП на Сортировке в Екатеринбурге. Авария произошла на улице Технической в районе дома № 55.

Водитель Honda Fit — 47-летний мужчина со стажем вождения 13 лет — пояснил, что ехал по крайней правой полосе на зелёный свет светофора со скоростью 50–60 км/ч. На перекрёстке Технической и Сортировочной на дорогу неожиданно выбежала девочка, он попытался вывернуть руль влево, но наезда избежать не удалось.

Восьмилетнюю пострадавшую доставили в ДГКБ № 9 с разными травмами. Там её осмотрели врачи и отпустили домой. Мама девочки в это время ухаживала за двухмесячным ребёнком. С её слов, дочка возвращалась из школы, дошла до перекрёстка, дождалась разрешающего сигнала светофора и начала переходить дорогу, но ее сбила иномарка.

Автоинспекторы, выслушав стороны, решили провести проверку в школе, где учится пострадавшая, и узнать, как там обучают детей навыкам безопасного поведения на дороге. Устанавливаются все обстоятельства ДТП. Материалы направят в подразделение по делам несовершеннолетних Железнодорожного района Екатеринбурга.

"Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы по правилам безопасного поведения на дорогах, повторять с ними значения дорожных знаков и сигналов светофора, разъяснять опасность перехода проезжей части дороги в неустановленном месте и на запрещающий сигнал светофора, а также проверять наличие световозвращающих элементов на верхней одежде", — говорится в сообщении отделения пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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