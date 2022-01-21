Патрульный участок

Красноуфимск. В Красноуфимске предъявлено обвинение двум наркозакладчикам. Они были задержаны за сутки до Нового года возле входа в продуктовый магазин. При досмотре мужчины заметно нервничали. Как выяснилось, не без оснований: в их автомобиле полицейские обнаружили три свёртка с героином, а ещё пятьдесят свертков, общей массой больше 21 г и 695 г мефедрона были в карманах куртки одного из мужчин. У второго при себе оказались контейнер с марихуаной и самодельная курительная трубка. Выяснилось, что друзья приехали из Туринска, чтобы сделать, так называемые закладки, для наркоманов. По факту покушения на сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело.

МКС. Космонавты Роскосмоса Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, находящиеся на борту Международной космической станции, подключились к профилактике телефонных мошенничеств. Они записали специальное обращение с орбиты. За последние два года, по данным МВД, количество таких преступлений значительно выросло. Злоумышленники выманивают у людей деньги, представляясь сотрудниками банков или силовых структур. «Чтобы не потерять свои деньги, – говорят Антон Шкаплеров и Пётр Дубров, – следуйте простым правилам. Не позволяйте себя напугать. Прервите разговор и перезвоните сами своим близким или на горячую линию вашего банка. Не отдавайте свои деньги незнакомым людям и предупредите об опасности своих родных и близких».

Верхняя Пышма. Ложный вызов поступил на пульт дежурного ЕДДС. Согласно информации, на горе Змеинка вблизи посёлка Санаторного под снежным завалом оказались люди, катающиеся на снегоходе. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС, на место незамедлительно выехали экстренные службы, которые не обнаружили там ни пострадавших, ни каких-либо признаков схода снега или провала под лёд. После этого к делу подключилась полиция: выяснилось, что звонил местный житель, который был пьян. Возбуждено административное производство. Шутнику грозит штраф до 1,5 тыс. рублей.

Свердловская область. ГИБДД области фиксирует рост числа ДТП с участием детей-пассажиров. С начала года уже произошло двадцать подобных аварий, один ребёнок погиб, больше двадцати получили травмы. По данным автоинспекторов, большая часть ДТП спровоцирована самими водителями, в салоне которых были дети. Например, в Каменске-Уральском находящаяся за рулём женщина нарушила правила дорожного движения, в результате произошло столкновение. Ребёнок не пострадал – он находился в детском кресле и был пристёгнут. В Нижнем Тагиле родители согласились на услуги таксиста несмотря на то, что у него в салоне не было детских кресел. Пятимесячного ребёнка папа взял на колени, двухлетняя дочь сидела сзади и была пристегнута ремнём. Во время ДТП, которое произошло по вине таксиста, девочка стала одним из трёх пострадавших. Выяснилось, что таксист не имел водительских прав и работал нелегально. В Кушве 11-летний мальчик пострадал в аварии, когда его отец неверно выбрал скорость, в результате машину занесло и она вылетела на встречку, прямо под грузовик. ГИБДД призывает водителей быть внимательными на дороге и соблюдать все меры безопасности, особенно если в салоне автомобиля находятся дети.

Подготовил Николай ШИМКЕВИЧ – по заказу «Областной газеты»