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Общество / Происшествия
22 января 2022, 16:28

В центр Екатеринбурга сегодня съехались около десятка пожарных машин

Пожарные машины в центре города

Судя по снимкам, присланным в редакцию, на вызов выезжали около 10 пожарных машин. Фото: Александр Чокан

Екатеринбуржцы сегодня около 16:00 заметили пожарные машины у станции метро "Площадь 1905 года". Рассказываем, что там происходит.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области "Областной газете" сообщили, что это был ложный вызов по адресу ул. 8 Марта, 13. "Поскольку в здании расположены социально значимые объекты, автоматически на сообщение выехало большое количество техники и личного состава", — пояснили в ведомстве.

Признаков возгорания и задымления спасатели в ходе разведки не обнаружили. Подразделениям пожарной охраны с места вызова дан отбой.

Напомним, что за ложный вызов спасателей "шутникам" может грозить ответственность. На этой неделе "Облгазета" рассказывала, как житель Верхней Пышмы сообщил в диспетчерскую о двух туристах, которые во время катания на снегоходах на горе Змеинка оказались под снежным завалом. После выезда на предполагаемое место происшествия спасатели пришли к выводу, что вызов был ложным. На Змеинке организовали целую спасательную операцию, в которой были задействованы группы сотрудников МЧС на снегоходах и беспилотная авиационная система. Для поисков туристов привлекли 24 человека личного состава и 11 единиц техники. Нарушителя удалось установить ещё во время поисковой операции.

Областная газета Свердловской области

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