Прокуратура выяснит, почему в поезд не пустили женщину с электронной справкой об инвалидности

В Свердловской области транспортная прокуратура инициировала проверку. Ведомство установит причины, по которым женщину с детьми не пустили в поезд с электронной справкой об инвалидности.
Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.
"Прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав инвалидов по факту недопуска на поезд 23 января 2022 года на железнодорожном вокзале города Екатеринбурга матери с детьми при предъявлении электронной справки об инвалидности", — говорится в сообщении ведомства.
В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников предприятия железнодорожного транспорта.