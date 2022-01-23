Прокуратура выяснит, почему в поезд не пустили женщину с электронной справкой об инвалидности

Женщину не пустили в поезд с электронной справкой об инвалидности. Фото: Павел Ворожцов

В Свердловской области транспортная прокуратура инициировала проверку. Ведомство установит причины, по которым женщину с детьми не пустили в поезд с электронной справкой об инвалидности.

Об этом рассказали в пресс-службе Свердловской транспортной прокуратуры.

"Прокуратурой инициирована проверка исполнения законодательства о защите прав инвалидов по факту недопуска на поезд 23 января 2022 года на железнодорожном вокзале города Екатеринбурга матери с детьми при предъявлении электронной справки об инвалидности", — говорится в сообщении ведомства.

В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям сотрудников предприятия железнодорожного транспорта.