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Общество / Происшествия
24 января 2022, 09:55

Жильцов девятиэтажки в Ревде эвакуировали ночью из-за пожара

пожар

В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Ревде в 9-этажном жилом доме на улице Максима Горького произошёл пожар. Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 00:01.

Пожарно-спасательные подразделения, прибывшие на место происшествия, эвакуировали по лестничным маршам 15 человек, в том числе 5 детей. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Отмечается, что в тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение минуты. Известно, что на площади 6 квадратных метров повреждены внутренняя отделка и домашнее имущество в квартире, расположенной на 8-м этаже.

Областная газета Свердловской области

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Жильцов девятиэтажки в Ревде эвакуировали ночью из-за пожара