В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель трамвая, сбивший кондуктора

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге водитель трамвая предстанет перед судом. Он нарушил Правила дорожного движения, из-за чего пострадала кондуктор.

По версии следствия, минувшим летом на станции ВИЗ водитель трамвая 18-го маршрута начал движение и наехал на женщину-кондуктора, прижав её к стоящему вагону. В результате пострадавшая получила перелом костей таза. Эксперты оценили травму как тяжкий вред здоровью.

Водитель свою вину признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.