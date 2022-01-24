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24 января 2022, 14:12

В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель трамвая, сбивший кондуктора

Суд

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга. Фото: Алексей Кунилов

В Екатеринбурге водитель трамвая предстанет перед судом. Он нарушил Правила дорожного движения, из-за чего пострадала кондуктор.

По версии следствия, минувшим летом на станции ВИЗ водитель трамвая 18-го маршрута начал движение и наехал на женщину-кондуктора, прижав её к стоящему вагону. В результате пострадавшая получила перелом костей таза. Эксперты оценили травму как тяжкий вред здоровью.

Водитель свою вину признал в полном объёме. Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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