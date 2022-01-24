В Екатеринбурге эвакуировали школу № 200

По данным, распространённым в Сети, школьники уже вернулись за парты. Фото: Алексей Кунилов

Сегодня эвакуировали одно из образовательных учреждений Екатеринбурга. Речь идёт о школе, расположенной на Крестинского, 39.

Информацию "Областной газете" подтвердили в департаменте образования горадминистрации. "Эвакуацию школы № 200 подтверждаю, за остальными комментариями обратитесь в правоохранительные органы", — отметили изданию.

По данным, распространённым в Сети, школьники уже вернулись за парты. "Облгазета" попыталась дозвониться в учебное заведение, однако трубку никто не взял.

Добавим, после выхода детей с новогодних праздников в школы, детсады и вузы начали поступать сообщения о минировании. По итогам всех проведённых проверок установлено, что информация была ложной. В последний раз тревожное сообщение получили в гимназии № 161.