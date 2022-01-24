В Каменске-Уральском пожарным снова разрешили ездить на красный

В МЧС напомнили, что водителям спецтранспорта можно пересекать перекрёстки на красный свет, предварительно убедившись в отсутствии помех. Фото: Галина Соловьёва

Главное управление МЧС России по Свердловской области проводит проверку в одном из подразделений. Поводом стало внутреннее распоряжение начальника 63-го ПСО ФСП ГПС Главного управления полковника службы И. Н. Давыдова.

Он подписал документ, который запрещает пожарным Каменска-Уральского ездить на красный свет.

"Запретить водительскому составу движение пожарного автомобиля с включённым специальным световым и звуковым сигналом на запрещающий сигнал светофора", — говорится в распоряжении.

Виной всему недавняя авария. Напомним, ДТП с участием пожарной машины произошло в Каменке-Уральском 17 января. Спецавтомобиль с включёнными сигналами спешил на вызов. Проезжая перекресток на красный, спасатели спровоцировали сразу две аварии. Один автомобилист не пропустил и столкнулся с пожарной техникой. Второй решил уступить, но это не спасло его от ДТП — в его машину врезался другой невнимательный водитель.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области прокомментировали ситуацию. В пункт третий внутреннего распоряжения, который запрещал проезд на красный свет пожарным автомобилям с включёнными специальными световым и звуковым сигналами, внесли изменения. Водителям предписывается придерживаться постановления Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090, где говорится о необходимости соблюдать правила дорожного движения. То есть, по сути, водители пожарных автомобилей должны руководствоваться третьим пунктом правил: "При приближении транспортного средства, имеющего нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические схемы, с включенными проблесковыми маячками синего и красного цветов и специальным звуковым сигналом водители обязаны уступить дорогу для обеспечения беспрепятственного проезда указанного транспортного средства".

Таким образом водителям спецтранспорта можно пересекать перекрёстки на красный свет, предварительно убедившись в отсутствии помех.