На Урале в ДТП с автобусом погибла женщина

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям исключить опасные обгоны и манёвры. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Сегодня утром на 14-м километре автодороги Нижний Тагил — Нижняя Салда произошло дорожно-транспортное происшествие. Столкнулись легковой автомобиль и автобус, который вёз рабочих.

По данным пресс-службы УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области, женщина-водитель Mitsubishi выехала на встречку и врезалась в автобус ПАЗ-4234. В результате аварии она погибла. В момент происшествия в легковом автомобиле также находились 11-летний мальчик и 7-летняя девочка. Дети с травмами госпитализированы.

В автобусе, помимо водителя, были ещё 25 пассажиров. Никто из них не пострадал. На месте провели осмотр, установили личность погибшей, опросили водителя автобуса и очевидцев. В рамках расследования по факту ДТП будут назначены необходимые экспертизы.

Госавтоинспекция настоятельно рекомендует водителям исключить опасные обгоны и манёвры. Водителям, в чьих автомобилях находятся дети, необходимо выбирать пониженную скорость, быть предельно внимательными и не отвлекаться от управления транспортными средствами.

Ранее "Областная газета" писала о ДТП, которые произошли в Екатеринбурге. Утром две аварии были зафиксированы на Объездной дороге, ещё одна — на ЕКАД. Подробнее об этих происшествиях читайте тут.