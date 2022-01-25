Мошенники прикрылись инвестициями

Фото: Максим Смагин

Второй год в России – бум среди частных инвесторов, и этим активно пользуются мошенники. Желающим быстро разбогатеть предлагают вложиться в криптовалюты, покупку акций и другие активы. Но вместо фантастической прибыли люди теряют последние накопления и остаются в кредитной кабале.

580 тысяч – на ветер

В ноябре прошлого года 55-летний житель Артёмовского наткнулся на рекламу некоего инвестиционного фонда «ГазпромИнвест». Начинающим инвесторам обещали золотые горы: вкладываешь тысячу рублей – возвращается две.

– Пройдя по ссылке, мужчина оставил свой контактный телефон. На следующий день ему позвонила девушка, представилась менеджером компании и попросила предоставить документы для регистрации, что мужчина и сделал,- сообщили в отделе МВД России по Артёмовскому району. – Через некоторое время ему позвонил специалист с торговой площадки, и мужчина осуществил первый перевод денежных средств.

Два месяца жителя Артёмовского кормили «завтраками»: мол, инвестиции растут, но для большей прибыли необходимо пополнять денежные средства. Что он и делал, занимая деньги в банках и у знакомых. Артёмовец 18 раз (!) переводил деньги мошенникам – в общей сложности более 580 тысяч рублей. Спохватился лишь в начале января, когда обещанные деньги не пришли на карточку, а телефоны «инвестиционной компании» не отвечали. И обратился с заявлением о мошенничестве в полицию. Сейчас ведётся доследственная проверка.

Торопитесь – осталось 17 мест!

Мы заглянули на портал инвестиционного фонда «ГазпромИнвест». Это одностраничный, «сделанный на коленке» веб-сайт с логотипом ПАО «Газпром», который не имеет никакого отношения к реальной компании.

Страницу украшает лозунг «Национальные ресурсы в ваших руках!». Ниже – видеоролик, фотография председателя Правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера, украденная с официального сайта корпорации. А рядом – «обращение» от его лица к потенциальным инвесторам.

На сайте написано: компания решила увеличить объёмы производства газа и привлечь людей со всей России в качестве инвесторов. Для участия доступны три проекта, которые на слуху у всех – «Сила Сибири», «Северный поток» и «Турецкий поток». Гарантированный доход гражданам – от 800 до 8,5 тысячи долларов в месяц.

На платформе есть калькулятор, который позволяет быстро посчитать предполагаемую прибыль: проценты фантастические. Вот только конкретики никакой – одни обещания. И всюду призывы поторопиться: сайт, мол, просматривает 100 человек минимум, а мест на всю страну осталось всего 17 (!).

Люди ведутся

С 2018 года эксперты российской компании Group-IB, которая специализируется на кибербезопасности, выявили более 50 схем фейковых инвестпроектов и более 8 тысяч доменов. Как сообщили в пресс-службе компании, за последние девять месяцев произошёл взрывной рост подобных проектов. И заработок на национальных ресурсах (газ, нефть) – в топе самых популярных сценариев.

В Свердловской области за 9 месяцев прошлого года было возбуждено 104 уголовных дела по нелегальным биржам. Как рассказал начальник отдела управления уголовного розыска ГУ МВД РФ по Свердловской области Артём Лаздынь, люди натыкаются в Интернете на ссылки, где якобы торгуют акциями Газпрома, перепродают криптовалюту или помогают заработать игрой на бирже.

– На сайте создаётся виртуальный счёт, человеку предлагают положить условно 15 тысяч рублей, а через несколько дней он зарабатывает к этим 15 тысячам ещё 5 тысяч. Мошенники ему говорят: «За какие-то три дня ты заработал 5 тысяч. Представляешь, сколько ты можешь заработать, если вложишь миллион?» Неосведомлённые люди ведутся на это, берут кредиты, закладывают имущество, – пояснил Артём Лаздынь.

Самый большой ущерб по данному типу мошенничества составил 12 млн рублей.

– Раскрывать такие преступления очень сложно, поскольку преступники, как правило, не находятся на территории Свердловской области. Деньги уходят в другие регионы, и сотрудникам правоохранительных органов достаточно сложно отследить этот путь, – пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

Поэтому пока самые эффективные способы борьбы с инвестмошенниками – профилактика и своевременная блокировка нелегального контента.

Робот на страже?

Интересно, что на официальном портале ПАО «Газпром» есть отдельная страница с примерами липовых сайтов. Список недобросовестных участников рынка насчитывает несколько сотен адресов и постоянно пополняется. Большинство этих ресурсов уже заблокированы.

Пытаются помешать мошенникам и банкиры. В прошлом году ЦБ РФ получил право закрыть сайты нелегальных финансовых организаций до суда. Если раньше на это уходили недели, то теперь всего несколько дней. По данным на 10 января, регулятор инициировал блокировку 595 мошеннических ресурсов. Большая часть из них (346 сайтов) пришлась на ресурсы нелегальных биржевиков (брокеры, торговля на «Форекс» и т.д).

Банк выявляет их по обращениям граждан и с помощью новых технологий, к примеру, поискового робота. Это интернет-модель, действующая в Интернете фактически как обычный человек, который ищет, как и куда ему вложить деньги. Нелегальные компании, занятые поиском новых клиентов, реагируют на него, как на обычного посетителя. Также алгоритм позволяет найти источник разных финансовых пирамид, на первый взгляд, не связанных между собой, обрабатывая массивы данных.

Мнения Елена ДРУЖИНИНА, начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России: – Если человек получил заманчивое предложение от какой-либо компании инвестировать средства, советуем обязательно сверить название этой компании со списком организаций с признаками нелегальной деятельности. Он есть на сайте ЦБ РФ. Оказывать финансовые услуги имеют право только компании, у которых есть лицензия Банка России. Проверить легального участника финансового рынка можно также на сайте ЦБ РФ или в мобильном приложении «ЦБ онлайн». Будьте бдительны: отказывайтесь от подозрительных финансовых услуг, сообщайте нам о тех, кто может оказаться мошенником, например, привлекает людей в сомнительные финансовые организации. Это можно сделать анонимно через сайт Банка. Мы проверяем информацию, если она подтверждается, принимаем меры: инициируем блокировку сайтов такой компании и сообщаем в полицию. Рустам МУСЛУМОВ, кандидат психологических наук, доцент департамента психологии УрФУ: – Любой механизм манипуляции основан на том, что у человека вызывают эмоцию – чаще всего страха или радости. Под её воздействием сознание словно сужается, и жертва начинает воспринимать реальность неадекватно. При этом для мошенника важно, чтобы жертва сделала первые шаги – заговорила, ответила на простые вопросы. Как только контакт установлен, дальше всё идёт по методичке. Поэтому если вы заметили что-то подозрительное, первое, что нужно сделать – прервать этот контакт, например, повесить трубку. Это поможет выиграть время, чтобы успокоить эмоции и принять осознанное решение – позвонить в банк, изучить вопрос в Интернете или посоветоваться с близкими. Как нас дурят Корреспондент «Облгазеты» оставил заявку на мошенническом сайте, который действовал якобы от имени Газпрома. Через день раздался звонок с московского номера: – Я – Павел, ваш персональный менеджер! Мужчина сразу попытался выяснить размер нашего «стартового капитала» и уровень финансовой грамотности. Убедившись, что на другом конце провода – «чайник», радостно отчеканил: – Тогда советую вам начать с «Северного потока-2!» Сумма вложений здесь минимальная – порядка 20 тысяч российских рублей. Конечно, заработок – наименьший из всех проектов, но надо же с чего-то начинать! Ваш доход составит 25 процентов от суммы вложений. Это фиксированная выплата дивидендов. В банках такого не предложат! – Ой, вы знаете, я немного боюсь – столько мошенников сейчас! – И правильно боитесь, их много развелось. Будьте внимательны, когда вам обещают миллионы с неба! Тут всё не так – вы установите приложение на смартфон и будете видеть своими глазами, как растёт ваша прибыль. Предлагаю для начала пополнить депозитарный счёт. Он был создан автоматически – при оформлении вашей заявки. – Почему на сайте всего 17 мест? – А что вы хотели? Компания на высоте, акции дорожают, желающих много! – Почему ваш сайт «упал» прямо во время разговора? – Не может быть, у вас, наверное, что-то с Интернетом! – Почему в лицензии вашей компании указаны ИНН и ОГРН другой организации? – Так это лицензия биллингового центра – не наша! К концу беседы менеджер и вовсе забыл, что представляет Газпром, и прислал на электронную почту письмо со ссылкой на приложение от имени вообще другой компании. После фразы «Нам нужно посоветоваться дома с семьёй, перезвоним завтра», Павел занервничал. Сначала попросил номера родных. Потом заявил, что вопрос надо решить прямо сейчас: завтра до него будет не дозвониться, а другого менеджера нам не дадут. После слов «Мы прямо сейчас обратимся в полицию» менеджер сразу положил трубку. «Облгазета» направила информацию о возможной нелегальной деятельности ресурса в Центробанк РФ и в ПАО «Газпром».