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26 января 2022, 07:54

В Екатеринбурге из девятиэтажки на Амундсена ночью эвакуировали около 40 человек

Спасатели тушат загоревшийся дом

Возгорание произошло на восьмом этаже около полуночи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 26 января тушили пожар в девятиэтажном доме на Амундсена. По лестницам были эвакуированы 28 жильцов, в том числе трое детей. Ещё 9 человек выведены в дыхательных аппаратах звеном газодымозащитной службы.

Всего было эвакуировано около 40 человек.

Возгорание произошло на восьмом этаже около полуночи. На место происшествия выезжали 14 спасателей на 4 спецмашинах. Они установили, что горит мусор в подъезде, и приступили к тушению.

"Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 01:13", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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