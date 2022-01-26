В Екатеринбурге из девятиэтажки на Амундсена ночью эвакуировали около 40 человек

Возгорание произошло на восьмом этаже около полуночи. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 26 января тушили пожар в девятиэтажном доме на Амундсена. По лестницам были эвакуированы 28 жильцов, в том числе трое детей. Ещё 9 человек выведены в дыхательных аппаратах звеном газодымозащитной службы.

Всего было эвакуировано около 40 человек.

Возгорание произошло на восьмом этаже около полуночи. На место происшествия выезжали 14 спасателей на 4 спецмашинах. Они установили, что горит мусор в подъезде, и приступили к тушению.

"Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились к 01:13", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.