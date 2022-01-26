Бензовоз опрокинулся на Серовском тракте в результате столкновения с "Газелью"

На место происшествия выезжали пожарные. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 307-м км автодороги Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов "Газель" столкнулась с бензовозом. Последний съехал в кювет и перевернулся. Он вёз 21 тонну бензина, разлива не произошло.

Погибших в аварии, к счастью, нет. Водитель "Газели" 1981 года рождения госпитализирован, его осмотрят врачи. По предварительным данным, он является виновником аварии. Он начал перестраиваться в левый ряд и столкнулся с бензовозом Scania. Со слов водителя бензовоза установлено, что при движении со стороны Нижнего Тагила в сторону Екатеринбурга он начал опережать попутно движущуюся "Газель". Неожиданно она стала перестраиваться влево, столкновения избежать не удалось.

Движение на участке Серовского тракта, где произошло ДТП, не затруднено, сотрудники ГИБДД помогают проехать его водителям.

Очевидцем инцидента стал фотокорреспондент "Областной газеты". Он сделал несколько снимков.

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Павел Ворожцов

"Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными, соблюдать скоростной режим. При совершении манёвров убедиться в том, что ваш автомобиль не создаст помех другим транспортным средствам, обязательно информировать водителей о своих намерениях при совершении поворота, включив поворотники", — напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.