Из-за снегопадов уральцы застряли в Стамбуле на двое суток

На стойках регистрации в аэропорту Стамбула выстроились огромные очереди. Фото: Светлана Осинцева

В выходные на Турцию обрушился мощный циклон. С собой он принёс резкое похолодание до -2 °C и сильнейшие снегопады — такого в этой южной стране не было уже давно. Больше всего пострадал Стамбул: из-за снега местные власти остановили движение по автотрассам и закрыли аэропорты. В итоге сотни уральских туристов не смогли вылететь в Екатеринбург.

Для нас мороз и снегопады — привычное дело. Они редко становятся причиной для отмены авиарейсов. Но для Турции эти природные факторы – катаклизм национального масштаба. Поэтому сразу же, как стало понятно, что коммунальные службы не справляются с уборкой снега, международный аэропорт Стамбула был закрыт. Пострадали от этого прежде всего туристы: по данным АТОР, в турецком городе сейчас находятся от 10 до 12 тысяч россиян. Из них несколько сотен — из Екатеринбурга и других городов Свердловской области.

В понедельник часть уральских туристов должна была отправиться домой вечерним рейсом N4–1278 авиакомпании Nordwind. Сначала его вылет перенесли на 15 часов, а потом и вовсе отменили. Такая же судьба постигла рейс авиакомпании «Победа» DP-950. В своём аккаунте в Twitter представители аэропорта сообщили, что пассажирам бесплатно предоставили доступ к Wi-Fi, чтобы они смогли связаться с родными. При этом время закрытия воздушной гавани продлили до 11:00 среды по местному времени.

Жительница Екатеринбурга Светлана Осинцева оказалась среди тех, кто ожидал вылета рейсом Nordwind. Ночь на вторник она провела на полу в аэропорту. Но уже утром того же дня всех пассажиров самолёта собрали в зале ожидания и увезли в отель. Там они пообедали, поужинали и переночевали. А в среду после завтрака всех привезли обратно. Изначально вылет в Екатеринбург поставили на 15:00 часов, потом его перенесли на 16:45. По словам Светланы, когда всё-таки будет посадка в самолёт, непонятно. Она считает, что случится это, скорее всего, ночью, а то и в четверг утром.

– В целом радует то, что аэропорт реально заработал. Когда я сюда ехала из гостиницы, видела, как вылетают самолёты, а пассажиров привозят на автобусах. В общей сложности было задержано более 800 рейсов. Ясно, что руководство аэропорта сейчас решает вопрос об их отправке. Всё лётное поле было завалено снегом, и у аварийных служб просто не оказалось в наличии большого количества техники, чтобы расчистить взлётно-посадочные полосы. Я сама видела, как самолёты стояли в сугробах. Рабочие полосу расчистят, а её снова заносит. Несмотря на то что аэропорт Стамбула — это один из крупнейших аэрохабов в Европе, он просто оказался не готов к таким погодным катаклизмам, – добавила Светлана Осинцева.

Вероятнее всего, уральские туристы действительно задержатся в Стамбуле ещё на какое-то время, пока аварийные службы полностью не устранят последствия снегопадов. Синоптики не прогнозируют их повторения в ближайшие дни. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово на момент подписания номера в печать, рейс Nordwind ожидали в 23:55, а рейс «Победы» всё ещё значился отменённым. Как авиакомпании будут компенсировать пассажирам возникшие неудобства и финансовые потери из-за невыхода на работу, перевозчики не сообщают.