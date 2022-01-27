Из-за коммунальной аварии в Пионерском в 30 домах ограничат тепло

В домах снизят температуру в батареях. Фото: Галина Соловьёва

В Пионерском посёлке произошла коммунальная авария. Из-за повреждения трубы в 30 домах снизят температуру отопления.

Повреждение магистрального трубопровода 700 мм обнаружили накануне на ул. Уральской в Екатеринбурге. Сегодня в течение дня рабочие будут менять 6 метров изношенной трубы, чтобы не допустить её прорыва в случае сильных холодов, сообщает пресс-служба Екатеринбургской теплосетевой компании.

"К сожалению, невозможно провести ремонт без прекращения теплоснабжения и подачи горячей воды в зоне ограничения 30 домов. Учитывая температуру наружного воздуха, температура в помещениях не опустится ниже нормативных 20 градусов", — говорится в сообщении коммунальной службы.

Ремонт и восстановление параметров теплоснабжения планируется завершить до 23:00, но специалисты работают над тем, чтобы закончить раньше.

Напомним, в начале недели на ЖБИ также произошла коммунальная авария. Из-за разлива воды между остановками "Каменные палатки" и "Новгородцевой" встало движение трамваев.