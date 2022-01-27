Один человек погиб в ДТП с грузовиком Scania и иномаркой в Свердловской области

Судя по видео, распространившимся в интернете, иномарка и грузовик получили серьёзные повреждения. Фото: скрин видео из группы "Инцидент. Екатеринбург"

На автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган сегодня столкнулись длинномер Scania и автомобиль Skoda. Один человек погиб. Сотрудники ГИБДД на месте помогают машинам объехать участок.

По предварительным данным, водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на 65-м километре трассы. Водитель иномарки скончался, сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Судя по видео, распространившимся в интернете, иномарка и грузовик получили серьёзные повреждения. Длиномер перевозил стройматериалы, которые в результате столкновения высыпались на проезжую часть.

"Есть затруднения в движении, сотрудники ГИБДД работают на месте", — сообщили в Госавтоинспекции.