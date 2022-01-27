Темы дня

Общество / Происшествия
27 января 2022, 11:10

Один человек погиб в ДТП с грузовиком Scania и иномаркой в Свердловской области

Судя по видео, распространившимся в интернете, иномарка и грузовик получили серьёзные повреждения. Фото: скрин видео из группы "Инцидент. Екатеринбург"

Судя по видео, распространившимся в интернете, иномарка и грузовик получили серьёзные повреждения. Фото: скрин видео из группы "Инцидент. Екатеринбург"

На автодороге Екатеринбург — Шадринск — Курган сегодня столкнулись длинномер Scania и автомобиль Skoda. Один человек погиб. Сотрудники ГИБДД на месте помогают машинам объехать участок.

По предварительным данным, водитель Skoda выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком на 65-м километре трассы. Водитель иномарки скончался, сообщили "Областной газете" в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Судя по видео, распространившимся в интернете, иномарка и грузовик получили серьёзные повреждения. Длиномер перевозил стройматериалы, которые в результате столкновения высыпались на проезжую часть.

"Есть затруднения в движении, сотрудники ГИБДД работают на месте", — сообщили в Госавтоинспекции.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
27.01.2022, 12:41 / Общество
Сроки перекрытия улицы Серафимы Дерябиной в Екатеринбурге сократят после жалоб жителей
27.01.2022, 12:32 / Общество
Штрафы за нарушение тишины в Свердловской области будут выписывать только полицейские
27.01.2022, 11:32 / Общество
Евгений Куйвашев: в Свердловской области проживают 220 жителей блокадного Ленинграда
27.01.2022, 11:10 / Общество
Один человек погиб в ДТП с грузовиком Scania и иномаркой в Свердловской области
27.01.2022, 10:34 / Общество
В Свердловской области столкнулись два грузовых поезда