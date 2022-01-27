В Карпинске проводят дезинфекцию из-за вспышки африканской чумы свиней

Заражённых животных выявили в одном из личных подсобных хозяйств. Фото: Павел Ворожцов

В Карпинске введён запрет на вывоз и реализацию свиней. Там проводится дезинфекция территории и осмотр животных из-за выявления африканской чумы у 82 свиней.

Их обнаружили в одном из личных подсобных хозяйств. Все заражённые животные уничтожены. На месте работает спецтехника сводного областного мобильного противоэпизоотического отряда. На дорогах выставили круглосуточные контрольно-пропускные посты. Все автомобили подвергаются дезинфекции.

На территории города введён карантин. Ветеринары осмотрят всех свиней, попавших в опасные по АЧС зоны.

"Проводится комплекс ветеринарно-санитарных мероприятий в соответствии с ветеринарными правилами, включая масштабную дезинфекцию, которая уничтожает возбудителя вируса. Остановить распространение болезни можно только жёсткими карантинными мерами, которые и предпринимаются всеми ответственными службами", — рассказал директор департамента ветеринарии Свердловской области Евгений Трушкин.

Он также отметил, что одна из главных причин АЧС — кормление животных пищевыми отходами, не прошедшими термическую обработку. Ветеринары призывают владельцев свиней в случае падежа животных не уничтожать туши самостоятельно, а немедленно сообщать об этом на ветстанцию.

Ранее информацию о вспышке африканской чумы свиней подтвердил мэр города Андрей Клопов.

Напомним, что с африканской чумой свиней в Свердловской области борются уже более 3,5 месяцев. Первая вспышка АЧС была зафиксирована 27 сентября в личном подсобном хозяйстве в селе Калиновском Камышловского района. Сейчас ограничения там уже сняты.