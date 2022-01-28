Два человека погибли при столкновении грузовиков на Урале

На месте ДТП госавтоинспекторами и сотрудниками следственно-оперативной группы проведены процессуальные действия. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 246-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись два грузовика. Авария, в которой погибли люди, произошла сегодня около 4 утра.

По предварительным данным, водитель грузовика Hyundai, двигаясь со стороны Екатеринбурга в сторону Тюмени, въехал в стоящий грузовой автомобиль Renault с полуприцепом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель и пассажир первой машины, сообщили УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Как сообщил 51-летний водитель Renault, в пути произошла поломка и продолжать движение он не мог. В момент аварии транспортное средство находилось на проезжей части, ближе к барьерному ограждению. При этом была включена сигнализация, выставлен знак аварийной остановки. В прицепе находилось 20 тонн труб разного диаметра.

На месте ДТП госавтоинспекторами и сотрудниками следственно-оперативной группы проведены процессуальные действия.

Внимание! В настоящее время движение транспорта на данном участке осуществляется по одной полосе.

Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательными при управлении транспортными средствами, соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим.