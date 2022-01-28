В Кольцово приземлился самолёт из Самарканда со сработавшим датчиком разгерметизации

На борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа. Фото: Евгения Скачкова

Сегодня утром экстренные службы аэропорта Кольцово приняли самолёт "Уральских авиалиний". Воздушное судно следовало по маршруту Самарканд — Екатеринбург.

Известно, что командир сообщил о технической неисправности воздушного судна. По предварительным данным, сработал датчик разгерметизации салона.

"Экстренные службы Кольцово находились в режиме готовности к принятию воздушного судна. Посадка самолёта произведена благополучно", — сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры. Там также уточнили, что на борту находились 159 пассажиров и 6 членов экипажа.

Свердловская транспортная прокуратура уже организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. Специалисты выясняют обстоятельства инцидента.