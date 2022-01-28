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28 января 2022, 13:00

В больнице умер младенец, пострадавший в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

ДТП

По факту аварии проводится проверка. Фото: Алексей Кунилов

Стали известны подробности дорожно-транспортного происшествия на 315-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург. Сегодня около 07:30 Chevrolet Aveo выехал на встречку и столкнулся с фурой DAF.

В результате лобового столкновения автомобилей на месте погиб таксист, находившийся за рулём легковушки. В больницу доставили его пассажиров — 31-летнюю женщину и троих её детей: 5-летнюю девочку, 9-летнего и 1-месячного мальчиков.

Последнего нашли практически в моторном отсеке Chevrolet, сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области. Уже в медучреждении он скончался. Женщина и девочка находятся в реанимации, старший мальчик в травматологии.

Предварительно, причиной ДТП могло стать утомленное состояние водителя легкового автомобиля. По факту аварии проводится проверка. Движение на участке трассы затруднено. "Областная газета" публиковала снимки с места дорожно-транспортного происшествия.

Ранее стало известно, что сегодня в 4 утра на 246-м километре автодороги Екатеринбург — Тюмень столкнулись два грузовика. Есть погибшие.

Областная газета Свердловской области

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