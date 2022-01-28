В Новоуральске прокуратура проверяет информацию об отравлении детей в детсадах

Несколько воспитанников детсадов отправлены на больничный из-за ротавирусной инфекции. Фото: Алексей Кунилов

В ЗАТО Новоуральск отравились несколько детей. Прокуратура проверяет информацию и детские сады.

В МАДОУ "Страна чудес" (детские сады № 12, 13) и МАДОУ "Росток" (детские сады № 35, 48) специалисты проводят эпидрасследование. Установлено, что несколько воспитанников детсадов отправлены на больничный из-за ротавирусной инфекции. При этом в лечебные учреждения дети с признаками отравления не обращались.

"Прокуратура ЗАТО г. Новоуральск организовала проверку соблюдения прав воспитанников дошкольных учреждений на обеспечение безопасных условий пребывания в образовательных учреждениях, а также соблюдения всех необходимых требований при организации санитарных обработок помещений детских садов и медицинских манипуляций в отношении детей в отсутствие согласия законных представителей", — рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Добавим, что в интернете ранее распространилась информация о том, что дети отравились после санобработки помещений от коронавируса. При этом отмечалось, что у детей температура. В свердловском Роспотребнадзоре "Областной газете" пояснили, что при химотравлении температуры не бывает, поэтому у детей, скорее всего, ротавирус.