В Реже при обезвреживании снаряда погиб человек

Шесть человек были доставлены в режевскую больницу. Фото: Галина Соловьёва

Сегодня в Реже сдетонировал снаряд времён войны. В результате погиб один человек.

Снаряд взорвался после того, как его привезли и выгрузили на предприятии по утилизации, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в скорой помощи.

Как рассказали "Областной газете" в пресс-службе Минздрава Свердловской области, один человек погиб на месте происшествия. Ещё шестеро были доставлены в режевскую больницу.

Изданию уточнили, что одного пострадавшего уже прооперировали. Трое госпитализированы, двое после осмотра отправлены домой. В помощь режевским медикам выехала бригада медицины катастроф.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле на территории Уралвагонзавода обнаружили артиллерийский снаряд. Он мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Опасную находку уничтожили.