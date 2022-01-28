Усыплять нельзя помиловать: власти решают, что делать с бездомными псами

Появление постороннего человека на территории, которую стая собак привыкла считать своей, может спровоцировать агрессию. Фото: Алексей Кунилов

Госдума рассматривает поправки в Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Их инициировал глава Забайкальского края Александр ОСИПОВ после того, как 22 января в одном из сёл стая собак загрызла семилетнюю девочку. Он потребовал внести в закон норму, позволяющую «удалять собак с улиц». Проблема безнадзорных собак актуальна и для Свердловской области.

Предложение главы Забайкалья поддержали его коллеги из Бурятии и Якутии, где также возросло число ЧП с бродячими псами. Однако автор действующего закона – председатель комитета Государственной думы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов считает, что главным образом в трагедиях виноваты руководители регионов и муниципалитетов, которые саботируют работу с безнадзорными животными.

Это мнение разделяет и Генеральная прокуратура РФ. В ходе дискуссии её представитель Антон Головин сообщил, что в 2021 году прокуроры выявили в стране более 7 тысяч нарушений в этой сфере, свыше тысячи должностных лиц были привлечены к дисциплинарной и административной ответственности. Он также подчеркнул, что зачастую власти принимают решение о строительстве приютов и организации отлова животных только после предписаний надзорного органа.

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Закон и жизнь

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» был принят в конце 2018 года, однако статьи, регламентирующие судьбу «животных без владельца» – именно так официально именуют беспризорных собак, – вступили в силу лишь с 1 января 2020 года.

Итак, что предписал законодатель? В регионах создаются муниципальные и частные приюты, куда помещают бродячих животных. Там их сортируют. Тех, у кого есть владельцы, возвращают домой, тех, у кого хозяев нет (или собака хозяевам не нужна), стерилизуют, лечат, метят. Затем кого-то пристраивают в добрые руки, а остальных возвращают в места обитания – то есть обратно на улицы сёл и городов. Исключение сделано лишь для старых, больных и проявляющую немотивированную агрессию собак: их предписано содержать в неволе до естественной смерти.

На бумаге всё изложено гладко, однако двух лет вполне хватило, чтобы выявить в законе пробелы и слабые места. В первую очередь проблемы возникли с поиском подрядчиков и строительством приютов. Желающих вести отлов и возиться с хвостатыми беспризорниками по всей стране оказались единицы. Во многих муниципалитетах Свердловской области местным органам власти просто не с кем было заключать контракты. Приютов в нашем регионе, впрочем, как и в других, тоже катастрофически не хватает.

После июльского ЧП 2021 года, когда собаки покусали ребёнка в Карпинске, на портале «Вечерний Карпинск» по горячим следам провели обсуждение проблемы.

«Строительство приюта на 150 голов, отвечающего всем требованиям, обойдётся приблизительно в 60 миллионов рублей, – рассказал начальник отдела ЖКХ городской администрации Сергей Скиба. – На его проектирование понадобится около пяти миллионов. Плюс на содержание 15 миллионов рублей в год. Думаю, ни один муниципалитет, ни один глава не выделит средства на эти цели из местного бюджета в ущерб другим программам».

Увы, собачьи проблемы у глав муниципалитетов не на первом месте. Бюджет у них не резиновый, поэтому между ремонтом детсада и строительством приюта для животных они выберут детсад. И пока не будет целевого финансирования на приюты, они не появятся. Кстати, ещё в начале 2021 года в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ заявили о том, что даже регионы с профицитным бюджетом не могут найти деньги на строительство и содержание приютов, и сообщили о разработке программы софинансирования этих работ. Но она до сих пор не утверждена.

Их всё больше

Спору нет, за два года действия закона об ответственном содержании животных количество собак, бегающих по улицам населённых пунктов, не уменьшилось, а возросло. И ничего странного в этом нет. Ведь более половины отловленных четвероногих выпускают на волю. Например, в столице Урала, по данным ЕМУП «Спецавтобаза», в 2021 году были отловлены 794 собаки, 506 из них выпустили в прежние места обитания. Сколько к ним добавилось новичков за счёт выброшенных хозяевами взрослых питомцев и естественного прироста среди уличных собак, неизвестно, но можно предположить, что немало.

Растёт и число нападений собачьих стай на людей. За последние пару месяцев ЧП имели место в Верхней Пышме и Екатеринбурге, в Серове и Лесном.

«Около 10 000 покусанных за год людей (2 600 в Екатеринбурге, 1 190 в Серове и близлежащих населённых пунктах, 1 550 в Нижнем Тагиле и близлежащих пунктах, 1 950 в Каменске-Уральском и т.д.), – оценил ситуацию на своей странице в «Фейсбуке» председатель комиссии по межпарламентской деятельности Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер. – 15 частных пунктов кратковременного содержания животных и 1 (один) муниципальный с общей вместимостью 1 200 голов, что составляет 11 процентов от потребности. При этом ни один из имеющихся в области пунктов кратковременного содержания животных не соответствует требованиям федерального закона».

Так что же делать? Отстреливать бездомных собак? Привлекать к уголовной ответственности глав городов? Сторонники таких радикальных мер есть и среди депутатов, и среди руководителей субъектов, мэров, рядовых граждан.

– Как все помнят, в нашей стране применялся безвозвратный отлов, когда собак попросту отстреливали, – говорит волонтёр благотворительного фонда «ЗООзащита» Наталья Ильиных. – Но при этом меньше бездомных собак не становилось. Потому что безвозвратный отлов характеризуется цикличностью. Сначала идет уменьшение, потом происходит демографический взрыв за счет миграции с сопредельных территорий нестерилизованных особей и поступление вновь выброшенных животных. В результате популяция восстанавливается и увеличивается.

Вряд ли исчезнут стаи бездомных собак и в том случае, если мы пересажаем всех мэров в стране.

Голоса с мест Ольга ВЕТЛУГИНА (Екатеринбург), учитель: – Моя мама работает почтальоном. В частный сектор идёт со страхом. Там своры собак бегают, того и гляди набросятся. Почему хозяев не наказывают? Пётр ИПАТОВ (Каменск-Уральский), пенсионер: – Слышал, что мужики в Забайкалье сами расстреляли собак после нападения на ребёнка. Я бы так же поступил. Семён ЧИРКУНОВ (Серов), предприниматель: – Посмотрел по телеку и в пабликах дискуссию о беспризорных собаках. Откуда столько злобы? Один предлагает отстреливать, другой в концлагеря отправлять. Ну чисто фашисты. Николай ПРОКУШЕВ (Нижний Тагил), кинолог: – Завёл собаку – воспитывай её и неси ответственность. Надоела – сдай в приют. Надо регистрировать животных и отслеживать их судьбу. Тех, кто выгоняет собак на улицу, – штрафовать.

Главное звено

В действующем законе ставка сделана на так называемую программу ОСВВ – отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск. Расходы несёт бюджет, ответственность – должностные лица. И только главное звено – владельцы собак – вне действия закона. Хотя, по статистике, именно они и плодят беспризорщину.

80 процентов бездомных животных – бывшие домашние: потерянные, выброшенные, а также имеющие хозяев, но самостоятельно гуляющие по улице и дающие никому не нужное потомство. Как следует из отчёта ООО «Стройтрест», которое по контракту занимается отловом бесхозных собак в Серове, в прошлом году из 268 пойманных собак около трёх десятков – щенки от одного до шести месяцев.

– Страны, которые решили проблему бездомных собак, ввели обязательную регистрацию домашних животных, налог на их содержание, страхование, лицензии на разведение, законодательное ограничение размножения домашних животных, – подчёркивает Наталья Ильиных. – Например, в Германии размножение собак разрешено в возрасте с года до семи лет и не чаще двух раз в два года. Нарушение квалифицируется как жестокое обращение с животными. В России этого нет, поэтому мы должны признать, что на данном этапе развития нашей страны присутствие бездомных животных на улицах неизбежно.

У нас даже оштрафовать нельзя владельца, чья собака бегает по улице без присмотра. Соответствующую статью просто вычеркнули из Кодекса об административных правонарушениях. Вот если покусает кого – тогда отвечать придётся.

Выход один – оставаться людьми

После бурного обсуждения проблемы бездомных животных в Госдуме была создана рабочая группа. Её руководитель Владимир Бурматов на своей страничке в соцсетях рассказал, что уже поступило свыше 30 тысяч предложений с мест. В числе приоритетных:

софинансирование строительства и содержания приютов;

введение кастрации псов, чтобы положить конец «собачьим свадьбам», которые пробуждают агрессию;

введение регистрации и маркировки домашних собак;

компенсация расходов на стерилизацию или кастрацию питомцев малоимущим гражданам.

Не стоят в стороне и региональные власти. В Свердловской области планируется до 2026 года создать приюты в каждом управленческом округе. Ежегодно на их проектирование и строительство, а также на отлов и содержание бездомных собак будет выделяться 105 млн рублей.

Найти друга Пункты содержания животных по всей области стараются пристроить собак в добрые руки. Как сообщили в ЕМУП «Спецавтобаза», в прошлом году 220 собак обрели свой дом, ещё 38 «потеряшек» вернули владельцам. Приют со вторника по воскресенье открыт для желающих взять собаку домой. Раз в месяц проходит день открытых дверей: можно познакомиться с животными, которые готовы обрести новый дом, погулять с ними, понаблюдать за характером и поведением. Задать вопрос о посещении приюта можно по телефону +7 904 170 24 44.

ФАКТ Фонд «ЗООзащита» готовит проект по организации мест кормления и укрытий для бездомных животных вдали от оживлённых мест и жилого сектора. Когда собаки сытые, они не пристают к прохожим и не проявляют агрессии. Все призывы не кормить бездомных животных, по словам волонтёра Натальи Ильиных, – ничто иное, как призывы к жестокому обращению с животными и прямое нарушение закона.

Важный аспект На пресс-конференции губернатора Свердловской области Евгения КУЙВАШЕВА журналист газеты «Всё будет!» Антон ЧУСОВ задал вопрос о ситуации с бродячими собаками в Артёмовском. По его словам, жители подозревают, что к ним свозят отловленных собак из других населённых пунктов и после маркировки выпускают на улицы города. – Я сразу хочу развеять ваше убеждение о том, что к вам свозят всех собак, – ответил губернатор. – Собака имеет свойство привязанности, она всё равно убежит туда, откуда её привезли. Остаться она может лишь в одном случае – если её кормить будут. Видимо, у вас кормят хорошо. Это, конечно же, шутка, но вопрос вылова бездомных животных – это вопрос непростой, достаточно серьёзный вопрос, и тут на самом деле смешного мало. Я был по делам в одном европейском городе, утром выбежал на пробежку и в сумерках, ещё не сильно светло было, смотрю, переходят собаки дорожку, их там несколько было, три или четыре. Ближе подбежал, а это крысы. Жители этого города были возмущены, что там до конца истребили собак, поэтому появились крысы. Есть такое мнение. То есть это всё взаимосвязано и это всё городская среда, нужно во всём меру знать.

ВНИМАНИЕ 2 млн 900 тыс. рублей заложено на предоставление субсидий некоммерческим организациям на строительство приютов для животных без владельца в бюджете Свердловской области на 2022 год.

Сколько это стоит Прейскурант на работу с одной бесхозной собакой, установленный департаментом ветеринарии Свердловской области на 2021 год, выглядит так: отлов – 372 руб.

транспортировка – 447 руб.

лечение, вакцинация, маркировка – 480 руб.

стерилизация – 2 243 руб.

прочие расходы – 101 руб.

возврат на прежнее место обитания – 447 руб. Итого – 4 090 руб.

Опубликовано в №16 от 29.01.2022 под заголовком «Усыплять нельзя помиловать»