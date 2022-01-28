Глава свердловского минздрава взял на контроль ситуацию с взорвавшимся снарядом в Реже

Глава министерства Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль. Фото: Павел Ворожцов

Минздрав Свердловской области предпринимает необходимые меры для оказания медицинской помощи сотрудникам режевского предприятия "Гефест-М", где сегодня взорвался снаряд времён Великой Отечественной войны. Глава министерства Андрей Карлов взял ситуацию под личный контроль.

Как сообщала ранее "Областная газета", снаряд взорвался во время его обезвреживания, когда взрывчатка была доставлена и выгружена на предприятии по утилизации.

В результате взрыва пострадали шесть человек, ещё один погиб. Два пострадавших покинули Режевскую центральную районную больницу после осмотра, четверо госпитализированы. Один из доставленных в больницу людей был прооперирован. Врачи сообщают, что на данный момент жизни пострадавших ничего не угрожает.

Отмечается, что на место выехала бригада Территориального Центра медицины катастроф.

Ранее мы писали, что в Нижнем Тагиле на территории Уралвагонзавода обнаружили артиллерийский снаряд. Он мог представлять реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Опасную находку уничтожили.