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29 января 2022, 09:15

В Сысерти насмерть сбили 85-летнюю женщину

ДТП

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

В Сысерти на улице Трактовой произошло смертельное ДТП. Сотрудники ГИБДД разбираются в причинах и обстоятельствах случившегося.

По предварительным данным, водитель автомобиля Ford Mondeo наехал на 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. В результате аварии пенсионерка от полученных травм погибла на месте, сообщает пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

По словам автолюбителя, он двигался по Трактовой в направлении Тимирязева со скоростью 50 км/ч. Перед машиной он увидел красную куртку и применил экстренное торможение, но это не помогло.

Установлено, что мужчина в момент ДТП был трезв. В автомобиле также находилась супруга водителя. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что переходить проезжую часть нужно на пешеходных переходах. Также необходимо использовать световозвращающие элементы на одежде.

Ранее мы сообщали, что пострадавший в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург младенец скончался в больнице. Также в результате столкновения легковушки с фурой погиб мужчина-водитель. Его пассажиры — женщина и 5-летняя девочка — попали в реанимацию, 9-летний мальчик — в травматологию.

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Областная газета Свердловской области

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