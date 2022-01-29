В свердловском посёлке рано утром сгорели две машины

На пожаре в Артёмовском ГО работали шесть огнеборцев. Фото: Алексей Кунилов

В посёлке Красногвардейском Артёмовского ГО произошёл пожар. На улице Ленина полыхали надворные постройки и два легковых автомобиля.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05:22. К месту происшествия на 2 машинах выезжали 6 человек. В 05:26 им удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:10. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Ещё один утренний пожар произошёл на улице Речной в посёлке Бокситы (Североуральский городской округ). Огонь повредил чердачное перекрытие частного жилого дома на площади 30 квадратов. В тушении участвовали 13 спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.