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Общество / Происшествия
29 января 2022, 09:50

В свердловском посёлке рано утром сгорели две машины

пожарная машина

На пожаре в Артёмовском ГО работали шесть огнеборцев. Фото: Алексей Кунилов

В посёлке Красногвардейском Артёмовского ГО произошёл пожар. На улице Ленина полыхали надворные постройки и два легковых автомобиля.

Информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 05:22. К месту происшествия на 2 машинах выезжали 6 человек. В 05:26 им удалось локализовать огонь. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:10. Общая площадь пожара составила 24 квадратных метра.

Ещё один утренний пожар произошёл на улице Речной в посёлке Бокситы (Североуральский городской округ). Огонь повредил чердачное перекрытие частного жилого дома на площади 30 квадратов. В тушении участвовали 13 спасателей, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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