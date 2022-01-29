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29 января 2022, 12:00

В ДТП в Екатеринбурге погиб велосипедист

ДТП с велосипедистом

Причина ДТП будет установлена в ходе расследования. Фото: пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге сотрудники полиции устанавливают обстоятельства ДТП, в котором погиб велосипедист. Инцидент произошёл сегодня утром.

Предварительно установлено, что женщина-водитель Skoda Octavia, двигаясь по Сибирскому тракту от переулка Базового к улице Буторина, насмерть сбила велосипедиста. Об этом сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу.

По словам женщины, на её полосу неожиданно выехал автомобиль. Чтобы уйти от столкновения с ним, она решила перестроиться вправо, где произошло столкновение с велосипедистом.

На месте аварии госавтоинспекторы провели замеры, составили процессуальные документы. Причина ДТП будет установлена в ходе расследования.

Госавтоинспекция Екатеринбурга обращается к водителям и велосипедистам с требованием о неукоснительном соблюдении Правил дорожного движения.

Ранее "Областная газета" писала, что в Сысерти на улице Трактовой произошло смертельное ДТП. Водитель автомобиля Ford Mondeo наехал на 85-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте

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