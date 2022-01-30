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Общество / Происшествия
30 января 2022, 11:53

В Первоуральске трое полицейских эвакуировали жильцов из горящего дома

Трое полицейских

Полицейские помогли людям покинуть горящий дом. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Первоуральске трое полицейских помогли жильцам эвакуироваться из горящего дома. Они спасли десять человек.

Сотрудники МВД находились на вечернем патрулировании. В это время к ним обратился прохожий и сообщил о пожаре в доме на проспекте Ильича.

"Передав данную информацию в дежурную часть, младший лейтенант полиции Максим Зуев, старший сержант полиции Павел Золотин и сержант полиции Ксения Гузева поспешили на помощь жильцам. Оценив обстановку, сотрудники полиции зашли в задымлённый подъезд, чтобы организовать эвакуацию жителей", — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Максим Зуев поднялся на верхние этажи и увидел мужчину в бессознательном состоянии. Вместе с коллегами он перенёс его вниз. После этого снова поднялся, стал стучаться в двери и просил людей покинуть горящий дом.

Павел Золотин и Ксения Гузева в это время помогали гражданам, надышавшимся дымом, спускаться вниз. Прибывшие на место сотрудники МЧС России эвакуировали оставшихся в доме людей.

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Областная газета Свердловской области

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