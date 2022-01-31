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31 января 2022, 07:46

В Екатеринбурге сгорел дом под офисы на проспекте Космонавтов

Пожарная машина

На место выезжали 11 спасателей на 3 спецмашинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 31 января полыхало здание офиса продаж на проспекте Космонавтов. Площадь пожара составила 60 кв. м.

Возгорание произошло в частном секторе после 04:00. На место выезжали 11 спасателей на 3 спецмашинах.

"В 05:12 открытое горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:55. На площади 60 кв. м сгорела кровля, повреждены внутренняя отделка, перегородки и чердачное перекрытие здания офиса продаж", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области. О пострадавших в ведомстве не сообщили.

Областная газета Свердловской области

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