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31 января 2022, 09:53

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии затопило улицу у нового ЖК

коммунальная авария

К месту коммунальной аварии уже выехала бригада "Водоканала". Фото: Алексей Кунилов

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга произошла коммунальная авария. Большая лужа образовалась возле ЖК "Изумрудный бор" (вблизи ТЦ Veer Mall).

Колёса автомобилей, припаркованных на проспекте Космонавтов, 108а, оказались в воде. Об этом "Областной газете" сообщили очевидцы потопа.

Мы обратились за комментарием в пресс-службу "Водоканала". Там изданию рассказали, что пока не знают, их ли сети, но на место уже выехала бригада. Специалисты постараются разобраться в проблеме.

По уточнённым данным, авария произошла в колодце на сетях, которые не принадлежат "Водоканалу". "Мы произвели отключение, сейчас ищем собственника для решения вопроса по ремонту", — отметили в МУПе.

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Областная газета Свердловской области

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