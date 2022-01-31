В ДТП на ЕКАДе пострадали два человека

На участке, где произошла авария, возникли серьёзные заторы. Фото: сервис Яндекс.Карты

На 10-м километре ЕКАДа произошло дорожно-транспортное происшествие. Есть пострадавшие.

Как сообщили "Областной газете" в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга, участниками аварии стали три автомобиля: Opel, Lada Largus и Chevrolet. Предварительной причиной аварии стал выезд на встречную полосу.

В результате ДТП пострадали два человека. Они доставлены в горбольницу № 36. У одного черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушиб позвоночника. У другого переломы правой кисти и лодыжки, сотрясение головного мозга.

По данным сервиса Яндекс.Карты, на участке, где произошла авария, возникли серьёзные заторы.