Темы дня

Общество / Происшествия
31 января 2022, 13:19

В Екатеринбурге при пожаре на Космонавтов погиб мужчина

Огонь

Площадь пожара составила 60 кв. м. Фото: Станислав Савин

В Екатеринбурге при тушении пожара обнаружили погибшего мужчину. Следственный комитет организовал проверку.

Проверку проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области. Отмечается, что очаг возгорания находился на кухне дома, где произошёл пожар. Здание использовалось также для хранения строительных материалов.

"При тушении возгорания сотрудниками пожарной охраны обнаружен мужчина без признаков жизни. Предварительная причина его смерти – отравление продуктами горения. В настоящее время для определения точной причины гибели гражданина, а также причины возгорания проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы", — рассказали в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Следователи, полицейские и сотрудники МЧС устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар произошёл в здании офиса продаж на проспекте Космонавтов. Площадь возгорания составила 60 кв. м.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2022, 16:12 / Общество
В Свердловской области на реабилитацию после коронавируса выделено более 1 млрд рублей
31.01.2022, 15:13 / Общество
РЭК установила предельный тариф на проезд в Екатеринбурге в размере 32 рублей
31.01.2022, 14:55 / Общество
Педофила из Асбеста приговорили к пожизненному лишению свободы
31.01.2022, 14:51 / Общество
Павел Креков анонсировал введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19
31.01.2022, 14:39 / Общество
За сутки в России COVID-19 выявили у 124 070 человек