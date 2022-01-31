В Екатеринбурге при пожаре на Космонавтов погиб мужчина

Площадь пожара составила 60 кв. м. Фото: Станислав Савин

В Екатеринбурге при тушении пожара обнаружили погибшего мужчину. Следственный комитет организовал проверку.

Проверку проводит следственный отдел по Орджоникидзевскому району города Екатеринбурга СК России по Свердловской области. Отмечается, что очаг возгорания находился на кухне дома, где произошёл пожар. Здание использовалось также для хранения строительных материалов.

"При тушении возгорания сотрудниками пожарной охраны обнаружен мужчина без признаков жизни. Предварительная причина его смерти – отравление продуктами горения. В настоящее время для определения точной причины гибели гражданина, а также причины возгорания проводятся судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы", — рассказали в пресс-службе СК России по Свердловской области.

Следователи, полицейские и сотрудники МЧС устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

Напомним, пожар произошёл в здании офиса продаж на проспекте Космонавтов. Площадь возгорания составила 60 кв. м.