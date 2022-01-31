Пострадавшую при взрыве снаряда в Реже доставили в Екатеринбург на вертолёте

Бригада медицины катастроф доставила жительницу Режа в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 (Екатеринбург). Речь идёт о женщине, которая пострадала при взрыве снаряда времён войны.
Инцидент произошёл в конце прошлой рабочей недели. Тогда же стало известно, что погиб один человек, ещё шесть пострадали. В частности женщина 1954 года рождения была прооперирована и в тяжёлом состоянии доставлена в уральскую столицу.
Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе регионального Минздрава, остальные пациенты стабильные, получают лечение: один в хирургическом отделении, двое — в травматологическом. Ещё двое отправлены домой.
Ранее мы писали, что снаряд взорвался после того, как его привезли и выгрузили на предприятии по утилизации.
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