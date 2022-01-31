Темы дня

Общество / Происшествия
31 января 2022, 14:28

Пострадавшую при взрыве снаряда в Реже доставили в Екатеринбург на вертолёте

Свердловская областная клиническая больница № 1

Пострадавшая находится в СОКБ № 1. Фото: Нина Георгиева

Бригада медицины катастроф доставила жительницу Режа в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 (Екатеринбург). Речь идёт о женщине, которая пострадала при взрыве снаряда времён войны.

Инцидент произошёл в конце прошлой рабочей недели. Тогда же стало известно, что погиб один человек, ещё шесть пострадали. В частности женщина 1954 года рождения была прооперирована и в тяжёлом состоянии доставлена в уральскую столицу.

Как уточнили "Областной газете" в пресс-службе регионального Минздрава, остальные пациенты стабильные, получают лечение: один в хирургическом отделении, двое — в травматологическом. Ещё двое отправлены домой.

Ранее мы писали, что снаряд взорвался после того, как его привезли и выгрузили на предприятии по утилизации.

Читайте также:

В Нижнем Тагиле уничтожили опасный боеприпас.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
31.01.2022, 16:12 / Общество
В Свердловской области на реабилитацию после коронавируса выделено более 1 млрд рублей
31.01.2022, 15:13 / Общество
РЭК установила предельный тариф на проезд в Екатеринбурге в размере 32 рублей
31.01.2022, 14:55 / Общество
Педофила из Асбеста приговорили к пожизненному лишению свободы
31.01.2022, 14:51 / Общество
Павел Креков анонсировал введение дополнительных ограничительных мер по COVID-19
31.01.2022, 14:39 / Общество
За сутки в России COVID-19 выявили у 124 070 человек