В Екатеринбурге задержали мужчину, пытавшегося ограбить Сбербанк

Мужчина помещён под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

В Екатеринбурге задержали 36-летнего жителя Берёзовского. Мужчина подозревается в серии разбойных нападений, в том числе на банк.

Речь идёт об инциденте в Сбербанке на ул. Ленина, 38. Мужчина в маске и солнцезащитных очках наведался туда днём 30 декабря. В помещении кредитной организации он расстегнул куртку и продемонстрировал якобы взрывное устройство. Угрожая работникам банка, налётчик потребовал отдать ему деньги. Но, увидев, что нажата тревожная кнопка, скрылся без добычи.

Также известно, что подозреваемый причастен ещё к нескольким разбоям на территории уральской столицы. Так, в ноябре 2021 года мужчина напал на табачный магазин по ул. Уральской и унёс из кассы 14 тысяч рублей. 21 декабря похитил из павильона на ул. Малышева 4 тысячи рублей. Позже вынес из букмекерской конторы на ул. Крестинского 50 тысяч рублей.

Последний же эпизод произошёл вечером 10 января в табачном магазине на Заводской. Угрожая кассиру пистолетом, мужчина потребовал деньги. Но нажатая тревожная кнопка вновь не дала довести дело до конца.

У задержанного изъят пневматический пистолет и одежда, в которой он совершал разбои. В отношении свердловчанина расследуется уголовное дело. Мужчина помещён под стражу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы, сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

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