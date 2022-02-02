В Екатеринбурге ночью сгорели три машины на парковке

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля сгорели сразу 3 машины на парковке напротив "Дирижабля". Площадь пожара составила 10 кв. м.
Сообщение о возгорании машин на улице Академика Шварца поступило в диспетчерскую в 02:39. На место происшествия выезжали 8 спасателей на 2 спецмашинах.
"Они потушили пожар в течение 2 минут. На площади 10 кв. м огонь успел повредить лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон 3 легковых автомобилей", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
По данным очевидцев, сгорели иномарки BMW, Land Rover и Mitsubishi. Были слышны взрывы.
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Поджигатели
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