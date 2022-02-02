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2 февраля 2022, 07:20

В Екатеринбурге ночью сгорели три машины на парковке

Спасатели тушат загоревшийся автомобиль

Машины спасатели потушили за две минуты, однако огонь успел их сильно повредить. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля сгорели сразу 3 машины на парковке напротив "Дирижабля". Площадь пожара составила 10 кв. м.

Сообщение о возгорании машин на улице Академика Шварца поступило в диспетчерскую в 02:39. На место происшествия выезжали 8 спасателей на 2 спецмашинах.

"Они потушили пожар в течение 2 минут. На площади 10 кв. м огонь успел повредить лакокрасочное покрытие, моторный отсек и салон 3 легковых автомобилей", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

По данным очевидцев, сгорели иномарки BMW, Land Rover и Mitsubishi. Были слышны взрывы.

Сюжет

Поджигатели
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Областная газета Свердловской области

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