В Екатеринбурге ночной пожар в 9-этажке вывел на улицу 20 человек

На площади 15 кв. м горели домашние вещи в квартире на седьмом этаже. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 2 февраля пожар произошёл в 9-этажном доме на улице Пехотинцев. По лестницам эвакуировали 20 жильцов, в том числе 5 детей.

Сообщение о возгорании в многоэтажке поступило в диспетчерскую в 04:05. На место происшествия выезжали 12 спасателей на 4 спецмашинах.

"Пожар потушен в течение 6 минут. Установлено, что на площади 15 кв. м горели домашние вещи в квартире на седьмом этаже", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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