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2 февраля 2022, 08:08

В Екатеринбурге Renault Logan сбил перебегавшего дорогу подростка

Водитель не смог вовремя заметить детей из-за потока встречных машин. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Водитель не смог вовремя заметить детей из-за потока встречных машин. Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

На Вторчермете машина сбила 14-летнего мальчика. Он шёл на каток с братом и решил сократить путь, перебежав дорогу в неположенном месте.

ДТП произошло накануне вечером на улице Братской в районе дома № 23. В результате подростка доставили в ДГКБ № 9 с ушибом голени. Мама мальчика пояснила, что сын вместе с младшим братом шли из дома на каток. На перекрёстке Зенитчиков — Братской они решили сократить путь. На третьей полосе движения ребёнка сбил Renault Logan.

Тридцатитрехлетний водитель иномарки рассказал, что ехал со скоростью пятьдесят километров в час. Он не смог вовремя заметить детей из-за потока встречных автомашин.

Сотрудники ГИБДД провели замеры на месте аварии, составили процессуальные документы и установили обстоятельства происшествия.

"Госавтоинспекция призывает родителей регулярно проводить с детьми беседы о правилах безопасного поведения на дороге. Особое внимание следует уделить тому, что пешеходы должны переходить проезжую часть по пешеходным переходам, а при их отсутствии на перекрестках по линии тротуаров или обочин. В тёмное время суток пешеходам необходимо иметь при себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать их видимость водителям", — напомнили в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Областная газета Свердловской области

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