Часть жителей Екатеринбурга осталась без света из-за несогласованных работ

Свет восстановлен. Фото: Алексей Кунилов

Несанкционированные работы привели к частичному нарушению электроснабжения Ленинского района Екатеринбурга. Однако без света горожанам пришлось сидеть всего 8 минут.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе "Россети Урал" – "Екатеринбург". Изданию уточнили, что электроснабжение абонентов было возобновлено по резервным схемам через несколько минут после отключения.

Энергетикам также удалось выяснить, что в районе домов по ул. Чкалова, 124 и ул. Бардина, 28 производились несогласованные работы строительной техникой. Сейчас специалисты устанавливают, кто является заказчиком работ. Именно ему предстоит компенсировать затраты, связанные с восстановлением энергообъекта.

Читатели "ОГ" также сообщают о 10-минутном отключении света в Чкаловском районе уральской столицы.