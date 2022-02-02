Темы дня

Общество / Происшествия
2 февраля 2022, 18:50

Часть жителей Екатеринбурга осталась без света из-за несогласованных работ

включённая лампочка

Свет восстановлен. Фото: Алексей Кунилов

Несанкционированные работы привели к частичному нарушению электроснабжения Ленинского района Екатеринбурга. Однако без света горожанам пришлось сидеть всего 8 минут.

Об этом "Областной газете" рассказали в пресс-службе "Россети Урал" – "Екатеринбург". Изданию уточнили, что электроснабжение абонентов было возобновлено по резервным схемам через несколько минут после отключения.

Энергетикам также удалось выяснить, что в районе домов по ул. Чкалова, 124 и ул. Бардина, 28 производились несогласованные работы строительной техникой. Сейчас специалисты устанавливают, кто является заказчиком работ. Именно ему предстоит компенсировать затраты, связанные с восстановлением энергообъекта.

Читатели "ОГ" также сообщают о 10-минутном отключении света в Чкаловском районе уральской столицы.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
02.02.2022, 20:48 / Общество
Верховный суд РФ признал движение "Колумбайн" террористическим
02.02.2022, 19:53 / Общество
Владимир Путин заявил о необходимости развивать и укреплять русский мир
02.02.2022, 18:50 / Общество
Часть жителей Екатеринбурга осталась без света из-за несогласованных работ
02.02.2022, 18:48 / Общество
Полицейские Екатеринбурга задержали двух подозреваемых в ограблении банка
02.02.2022, 18:15 / Общество
В свердловских городах установили криптобиокабины для оформления загранпаспортов