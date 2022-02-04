Один человек погиб при столкновении двух фур и машины на Пермском тракте

Фуры перевозили топливные брикеты и уголь. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

На 182-м километре автодороги Пермь — Екатеринбург произошло массовое ДТП. Фура DAF столкнулась с грузовиком Mercedes, а грузовик налетел на автомобиль Skoda, в котором ехали отец с сыном.

В результате погиб один человек — 59-летний водитель грузовика Mercedes. А 34-летний отец и его 14-летний сын из легкового автомобиля серьёзных травм не получили благодаря тому, что были пристёгнуты ремнями безопасности.

Установлено, что первая фура перевозила 10 тонн топливных брикетов и ехала в сторону Екатеринбурга. Водитель DAF не обеспечил постоянный контроль за движением, выехал на встречную полосу, где и столкнулся с Mercedes. Последний вёз 22 тонны угля в сторону Перми. Ехавшая за ним Skoda налетела на грузовик сзади. Все участники ДТП были трезвы.

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии.

"Госавтоинспекция призывает водителей не совершать необдуманных манёвров, соблюдать скоростной режим, быть внимательными на дороге", — говорится в сообщении УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.