Автобус с пассажирами врезался в столб в Академическом

В автобусе ехали 15 пассажиров. Фото: отделение пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу

В Академическом районе Екатеринбурга сегодня днём произошло ДТП с автобусом. Он врезался в столб. Пострадавших, к счастью, нет.

Речь идёт об автобусе маршрута 016. Известно, что в момент аварии, которая произошла на ул. Вильгельма де Геннина, в салоне находились 15 человек.

"Водитель автобуса двигался по ул. Вильгельма де Геннина со стороны А. Вонсовского в сторону Объездной дороги. Не обеспечил постоянный контроль за движением и допустил наезд на препятствие. Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать скоростной режим, в том числе с учётом погодных условий, не отвлекаться от управления транспортным средством", — рассказали "Областной газете" в отделении пропаганды УГИБДД по Екатеринбургу.