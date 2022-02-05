В Екатеринбурге автомобиль влетел в забор 40-й больницы

Volkswagen Touareg двигался по Серафимы Дерябиной в сторону Волгоградской и въехал в забор. Фото: Ксения

В Екатеринбурге в районе пересечения улиц Серафимы Дерябиной и Академика Бардина легковой автомобиль влетел в забор 40-й больницы. На месте аварии находятся машины скорой помощи, МЧС и ГИБДД.

Об инциденте "Областной газете" сообщила екатеринбурженка Ксения. По её словам, машина проехала закрытый на ремонт участок и въехала в забор. Машина Госавтоинспекции перекрыла участок дороги возле места ДТП.

Фото: Ксения

Информацию об аварии изданию прокомментировали в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. Там заявили, что Volkswagen Touareg двигался по Серафимы Дерябиной в сторону Волгоградской и въехал в забор. Бригада по оформлению ДТП работает на месте

Известно, что мужчине-водителю 1970 года рождения стало плохо. Бригада скорой помощи доставила его в больницу Верхней Пышмы. Поставлен предварительный диагноз — инфаркт/инсульт.

Фото: Ксения

По данным Яндекс.Карт, на указанном перекрёстке образовалась небольшая пробка.