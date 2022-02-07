Жительнице Сухого Лога вынесли приговор за ДТП с двумя погибшими

Ровно год назад в свердловском УГИБДД сообщали всего о трёх ДТП, в результате которых два человека погибли и девять пострадали. Фото: пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Жительницу Сухого Лога приговорили к трём годам в колонии-поселении за смертельное ДТП. Ровно год назад она допустила столкновение с Lada Kalina. В этой машине погибли беременная женщина и пенсионерка. Серьёзные травмы получил ребёнок.

Авария произошла 7 февраля 2021 года на трассе Тюмень — Екатеринбург. Лидия Логинова не справилась с управлением автомобиля Nissan Tiida. Она выехала на встречную полосу, машину занесло, в результате чего она столкнулась с другим авто. Спереди в Lada Kalina ехали мужчина и ребёнок, они получили травмы. Ребёнку 2018 года рождения прилетело в лицо разбившееся лобовое стекло. По результатам экспертизы травмы признаны неизгладимым обезображиванием лица, которое не исчезнет без операции.

Подсудимая свою вину не признала и пояснила в суде, что предприняла все зависящие от неё меры, чтобы избежать лобового столкновения. Однако Камышловский районный суд признал её виновной в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух лиц. Лидии Логиновой назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

Судом удовлетворён гражданский иск потерпевших о возмещении причинённого морального вреда. Судебный акт не вступил в законную силу, сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Напомним, что ровно год назад в свердловском УГИБДД сообщали всего о трёх ДТП, в результате которых два человека погибли и девять пострадали. Тогда отмечалось, что дорожная обстановка осложнилась в результате ухудшения погодных условий.