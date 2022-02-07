Темы дня

Общество / Происшествия
7 февраля 2022, 14:23

В Екатеринбурге бездомная собака напала на женщину с ребёнком

Бездомные собаки на улице

За последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. Фото: Алексей Кунилов

Бродячая собака напала на женщину с ребёнком на улице Репина в Екатеринбурге. Животное укусило несовершеннолетнего за ногу. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району проводится проверка.

Инцидент произошёл в эти выходные. Сейчас следователи опрашивают пострадавших и устанавливают очевидцев.

"Истребуется документация об организации уполномоченными должностными лицами мероприятий по отлову безнадзорных собак. По итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка, следствием СКР будет принято процессуальное решение", — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы муниципалитетов должны будут выполнить поручение в течение двух недель.

Читайте также:

Генпрокуратура предложила разработать критерии немотивированной агрессии собак.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
07.02.2022, 14:32 / Общество
В 2021 году Свердловскую область посетили более 1,05 млн туристов
07.02.2022, 14:23 / Общество
В Екатеринбурге бездомная собака напала на женщину с ребёнком
07.02.2022, 13:48 / Общество
Ещё 171 905 россиян подхватили COVID-19
07.02.2022, 13:46 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 4796 случаев коронавируса
07.02.2022, 12:50 / Общество
Белый медведь и новый вольер для него появятся в Екатеринбургском зоопарке к лету