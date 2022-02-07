В Екатеринбурге бездомная собака напала на женщину с ребёнком

За последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. Фото: Алексей Кунилов

Бродячая собака напала на женщину с ребёнком на улице Репина в Екатеринбурге. Животное укусило несовершеннолетнего за ногу. По данному факту следственным отделом по Верх-Исетскому району проводится проверка.

Инцидент произошёл в эти выходные. Сейчас следователи опрашивают пострадавших и устанавливают очевидцев.

"Истребуется документация об организации уполномоченными должностными лицами мероприятий по отлову безнадзорных собак. По итогам проверки данной ситуации будет дана объективная правовая оценка, следствием СКР будет принято процессуальное решение", — рассказал старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

Напомним, что за последнее время в регионах России зафиксировано несколько случаев нападения бродячих собак на жителей, в том числе со смертельным исходом. В Свердловской области только за январь 2022 года произошло несколько десятков инцидентов с бродячими собаками. Губернатор Евгений Куйвашев поручил мэрам лично ознакомиться с ситуацией в приютах для бездомных животных и организовать отлов бродячих собак. Главы муниципалитетов должны будут выполнить поручение в течение двух недель.

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