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Общество / Происшествия
8 февраля 2022, 07:35

В Академическом тушили склад с оборудованием для кухонь

Спасатели тушат загоревшийся склад

На место происшествия выезжали 34 спасателя на 10 спецмашинах. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Академическом районе Екатеринбурга загорелся склад с материалами для кухонь. Площадь пожара составила 300 кв. м.

Возгорание произошло на ул. Академика Вонсовского. На место происшествия выезжали 34 спасателя на 10 спецмашинах.

"Проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 00:37. На площади 300 кв. м сгорели бытовая техника, производственное оборудование и материалы для производства кухонной мебели, повреждена внутренняя отделка складского помещения", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

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