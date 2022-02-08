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8 февраля 2022, 18:33

Силовики задержали в Екатеринбурге подростка, ответственного за лжеминирования в школах

Школа

Задержанному школьнику грозит либо штраф в размере до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет. Фото: Алексей Кунилов

Сотрудники ФСБ и МВД провели операцию по задержанию лжеминёра, из-за которого в январе многократно эвакуировали школы Екатеринбурга. Виновником оказался ученик одной из гимназий уральской столицы.

Как сообщил "Областной газете" источник в силовых структурах, подросток был задержан 4 февраля.

"Парень совсем не глупый, разобрался с кодировкой. Рассчитывал раскрутиться и денег на этом заработать", — отметил собеседник.

Задержанному школьнику грозит либо штраф в размере до 700 тысяч рублей, либо лишение свободы сроком до 5 лет.

Напомним, в середине января в столице Урала из-за сообщений о минировании эвакуировали 151 школу, однако ни в одном из случаев факт минирования не подтвердился. Детей в тот день перевели на дистанционное обучение. Следственные органы полиции Екатеринбурга возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма). На ситуацию обратил внимание председатель СК России Александр Бастрыкин.

Областная газета Свердловской области

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