Темы дня

Общество / Происшествия
9 февраля 2022, 09:25

В Екатеринбурге в результате ДТП пострадал 15-летний пешеход

Место ДТП

В результате столкновения легковушку отбросило на тротуар. Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В результате столкновения двух машин в Екатеринбурге пострадал 15-летний пешеход. ДТП произошло вчера вечером на перекрёстке улиц Сулимова  Менделеева.

По предварительным данным, водитель Lada GAB 320, проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомашиной Renault SR, которая поворачивала на улицу Менделеева. Легковушку Lada Gab отбросило на тротуар, на котором находился несовершеннолетний пешеход. Пострадавшего мальчика с черепно-мозговой травмой и ушибами предплечий доставили в ДГКБ № 9.

Как оказалось, Lada GAB 320 управлял 23-летний мужчина. Его стаж управления транспортными средствами составляет всего семь месяцев. Причём к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался четыре раза.

Сотрудникам ГИБДД водитель Lada рассказал, что он выехал на перекрёсток на жёлтый мигающий сигнал светофора. Тогда  и увидел встречную легковушку, водитель которой поворачивал налево. Несмотря на экстренное торможение, столкновения и наезда на 15-летнего пешехода не удалось избежать.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу, на месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Также напоминает пешеходам о безопасности нахождения не только на проезжей части, но и на тротуарах и обочинах.

Позавчера "Областная газета" писала о том, что жительницу Сухого Лога приговорили к трём годам в колонии-поселении за смертельное ДТП. Год назад она допустила столкновение с Lada Kalina. В этой машине погибли беременная женщина и пенсионерка. Серьёзные травмы получил ребёнок.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
09.02.2022, 12:12 / Спорт
Чемпионат России по самбо — 2022 в Верхней Пышме стартует в феврале
09.02.2022, 11:48 / Общество
В Екатеринбурге полицейские поймали двух угонщиков иномарок
09.02.2022, 11:35 / Общество
У свердловской организации арестовали спецтехнику за долг в 53 млн рублей
09.02.2022, 11:07 / Общество
Рейс Екатеринбург — Сочи перенесли из-за неисправности самолёта
09.02.2022, 10:53 / Общество
В этом году ЕГЭ будут сдавать все выпускники школ