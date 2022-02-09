В Екатеринбурге в результате ДТП пострадал 15-летний пешеход

В результате столкновения легковушку отбросило на тротуар. Фото: отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В результате столкновения двух машин в Екатеринбурге пострадал 15-летний пешеход. ДТП произошло вчера вечером на перекрёстке улиц Сулимова — Менделеева.

По предварительным данным, водитель Lada GAB 320, проезжая перекрёсток на запрещающий сигнал светофора, столкнулся с автомашиной Renault SR, которая поворачивала на улицу Менделеева. Легковушку Lada Gab отбросило на тротуар, на котором находился несовершеннолетний пешеход. Пострадавшего мальчика с черепно-мозговой травмой и ушибами предплечий доставили в ДГКБ № 9.

Как оказалось, Lada GAB 320 управлял 23-летний мужчина. Его стаж управления транспортными средствами составляет всего семь месяцев. Причём к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался четыре раза.

Сотрудникам ГИБДД водитель Lada рассказал, что он выехал на перекрёсток на жёлтый мигающий сигнал светофора. Тогда и увидел встречную легковушку, водитель которой поворачивал налево. Несмотря на экстренное торможение, столкновения и наезда на 15-летнего пешехода не удалось избежать.

Как сообщили в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по городу Екатеринбургу, на месте происшествия сотрудниками ГИБДД проведены замеры, составлены процессуальные документы, установлены личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.

Госавтоинспекция города Екатеринбурга обращается к водителям с требованием неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Также напоминает пешеходам о безопасности нахождения не только на проезжей части, но и на тротуарах и обочинах.

Позавчера "Областная газета" писала о том, что жительницу Сухого Лога приговорили к трём годам в колонии-поселении за смертельное ДТП. Год назад она допустила столкновение с Lada Kalina. В этой машине погибли беременная женщина и пенсионерка. Серьёзные травмы получил ребёнок.