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9 февраля 2022, 19:10

Гость из Санкт-Петербурга спас тонущего ребёнка в центре Екатеринбурга

петербуржец

Мужчину, спасшего ребёнка, зовут Евгений Грачёв. Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Во вторник, 8 февраля, в центре Екатеринбурга ребёнок провалился под лёд на реке Исети. Его спас житель Санкт-Петербурга, который прогуливался по уральской столице со своей семьёй.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, мужчину, спасшего ребёнка, зовут Евгений Грачёв. Он приехал с семьёй из Санкт-Петербурга в гости к родственникам, проживающим в уральской столице. Вечером 8 февраля семейство прогуливалось в Историческом сквере и фотографировалось на фоне достопримечательностей. В какой-то момент они услышали крики неподалёку от берега реки. Евгений бросился на звук и увидел в воде мальчика.

Мужчина подошёл к кромке воды, лёг на лёд и протянул ребёнку руку. Мальчик пытался выбраться, но из-за тяжести воды, которую впитала одежда, ему не удавалось вылезти на лёд. К месту происшествия подбежали очевидцы и помогли Евгению вытянуть ребёнка.

Мальчика привели в стоящий неподалёку туристический автобус, чтобы обогреть. Вскоре к автобусу прибыли скорая помощь и мама ребёнка. Для участников спасательной операции и тонувшего мальчика происшествие завершилось благополучно.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении Евгения Грачёва к ведомственной награде МЧС РФ.

Областная газета Свердловской области

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