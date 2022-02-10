Не получавший штрафов водитель сбил насмерть пешехода на свердловской дороге

Водитель иномарки ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП произошло в тёмное время суток на 5-м км автодороги Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть. Водитель Mitsubishi ASX не разглядел в темноте пешехода и сбил его насмерть.​

Установлено, что погибший 1977 года рождения шёл по дороге вне населённого пункта без световозвращающих элементов​ в нарушение ПДД РФ. Он двигался в попутном направлении и скончался на месте после наезда иномарки.

Водитель иномарки 1980 года рождения из Среднеуральска, имеющий стаж вождения 22 года, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Мужчина рассказал прибывшим инспекторам, что ехал со стороны Среднеуральска в направлении Верхней Пышмы со скоростью около 60 км/ч и неожиданно почувствовал удар, после чего понял, что сбил человека, которого не увидел в темноте. За рулём он находился в трезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы провели процессуальные действия, установили личности участников ДТП. Проводится расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение.

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам при нахождении на трассах в тёмное время суток соблюдать правила дорожного движения,​ двигаться по обочине дороги навстречу транспорту, на одежде иметь световозвращающие элементы — это сделает пешеходов заметнее с большего расстояния. Водителям ТС необходимо соблюдать скоростной режим, быть внимательными на загородных дорогах.​ О фактах нахождения пешеходов вне населённых пунктов необходимо сообщать в дежурную часть полиции по телефону 02 или по единому номеру вызова экстренных служб 112", — напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.