Темы дня

Общество / Происшествия
10 февраля 2022, 07:53

Не получавший штрафов водитель сбил насмерть пешехода на свердловской дороге

Водитель иномарки ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

Водитель иномарки ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области

ДТП произошло в тёмное время суток на 5-м км автодороги Верхняя Пышма — Среднеуральск — Исеть. Водитель Mitsubishi ASX не разглядел в темноте пешехода и сбил его насмерть.​

Установлено, что погибший 1977 года рождения шёл по дороге вне населённого пункта без световозвращающих элементов​ в нарушение ПДД РФ. Он двигался в попутном направлении и скончался на месте после наезда иномарки.

Водитель иномарки 1980 года рождения из Среднеуральска, имеющий стаж вождения 22 года, ранее к административной ответственности за нарушения ПДД не привлекался. Мужчина рассказал прибывшим инспекторам, что ехал со стороны Среднеуральска в направлении Верхней Пышмы со скоростью около 60 км/ч и неожиданно почувствовал удар, после чего понял, что сбил человека, которого не увидел в темноте. За рулём он находился в трезвом состоянии.

Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативной группы провели процессуальные действия, установили личности участников ДТП. Проводится расследование, по результатам которого будет принято мотивированное решение.

"Госавтоинспекция настоятельно рекомендует пешеходам при нахождении на трассах в тёмное время суток соблюдать правила дорожного движения,​ двигаться по обочине дороги навстречу транспорту, на одежде иметь световозвращающие элементы — это сделает пешеходов заметнее с большего расстояния. Водителям ТС необходимо соблюдать скоростной режим, быть внимательными на загородных дорогах.​ О фактах нахождения пешеходов вне населённых пунктов необходимо сообщать в дежурную часть полиции по телефону 02 или по единому номеру вызова экстренных служб 112", — напомнили в УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
10.02.2022, 10:53 / Спорт
В 2022 году в Свердловской области пройдут 7 международных спортивных соревнований
10.02.2022, 10:26 / Спорт
Камила Валиева допущена до личного турнира на Олимпиаде в Пекине
10.02.2022, 10:05 / Общество
В Нижнем Тагиле стартовал капремонт Привокзальной площади
10.02.2022, 09:37 / Общество
Более 3000 заболевших ковидом выявлено в 16 свердловских муниципалитетах
10.02.2022, 09:21 / Общество
В этом году во дворах Екатеринбурга обновят семь спортивных площадок