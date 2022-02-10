Потерявшая сознание девушка устроила массовое ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге

Никто из участников аварии не пострадал. Фото: предоставлено ИА "Ночные новости"

Девушка на автомобиле Hyundai i30 устроила массовую аварию в Екатеринбурге возле перекрёстка улиц Малышева и Генеральской. По словам виновницы ДТП, она внезапно потеряла сознание за рулём.

Девушка двигалась по улице Малышева со стороны ЖБИ. Проехав перекрёсток с улицей Мира, автоледи потеряла сознание.

Фото: ИА "Ночные новости"

Неуправляемый Hyundai i30 сначала врезался в находившийся в правом ряду Hyundai Solaris, который въехал в двигающийся спереди Mercedes-Benz и развернул его. Затем в левый бок Mercedes врезался и i30. Неуправляемый автомобиль вынесло в левую полосу, где он врезался в стоящий на светофоре BMW X6. Ударом BMW вынесло на встречную полосу, а Hyundai i30 отбросило в правую полосу, где он содрал бок Nissan X-Trail и врезался в Volkswagen Caddy.

Фото: ИА "Ночные новости"

Как сообщает информационное агентство "Ночные новости", девушку, находившуюся за рулём Hyundai i30, вытаскивали из автомобиля участники ДТП, которым пришлось разбить окно, чтобы разблокировать двери машины. В сознание виновница аварии пришла только к приезду скорой помощи, от госпитализации отказалась.

Фото: ИА "Ночные новости"

Никто из участников аварии не пострадал. Потерявшая сознание автоледи сказала, что не помнит ДТП.