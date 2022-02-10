Сотрудники ДПС спасли водителя, машина которого попала в кювет на трассе Пермь — Екатеринбург

Спасителями оказались инспекторы дорожно-патрульной службы: лейтенант полиции Максим Амоян и лейтенант полиции Алексей Ушаков. Фото: пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых

Инспекторы свердловской Госавтоинспекции спасли водителя автомобиля Lada, который не справился с управлением и улетел в кювет на трассе Пермь — Екатеринбург. Автомобилист больше часа безуспешно пытался добиться помощи.

Авария произошла на 199-м км трассы — мужчина ехал на работу в Екатеринбург. Как пояснил водитель, машину внезапно начало заносить и выбросило с дороги. Автомобиль плотно увяз в снегу, а другие участники движения игнорировали сигналы мужчины.

"Беду обнаружили сотрудники полиции, они нашли трактор и с его помощью освободили плотно застрявшую в сугробе легковушку. По завершению операции хозяин Lada поблагодарил представителей МВД и водителя спецтехники за оказанную помощь, после чего продолжил свой путь", — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Спасителями оказались инспекторы дорожно-патрульной службы: лейтенант полиции Максим Амоян и лейтенант полиции Алексей Ушаков. Начальник ГУ МВД по Свердловской области генерал-лейтенант полиции Александр Мешков поручил всем территориальным ГИБДД активизировать работу на региональных трассах для выявления ситуаций, когда людям нужна экстренная помощь.